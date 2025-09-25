Ալիևը ՄԱԿ-ի ամբիոնից ևս օգտագործեց «Զանգեզուրի միջանցք» ձևակերպումը

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ՄԱԿ-ի ամբիոնից նույնպես օգտագործեց «Զանգեզուրի միջանցք» ձևակերպումը՝ անդրադառնալով վաշինգտոնյան համաձայնություններին. «Վաշինգտոնի գագաթնաժողովի առանցքային արդյունքներից էր «Թրամփի ուղին» հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման՝ TRIPP-ը, որը կապահովի անխոչընդոտ հասանելիություն Զանգեզուրի միջանցքով և կխթանի տարածաշրջանային կապերը», - հայտարարեց Իլհամ Ալիևը:
Ադրբեջանի նախագահը հիշեցրեց, որ Երևանն ու Բաքուն նախաստորագրել են խաղաղության պայմանագիրը՝ շնորհակալություն հայտնելով Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին:
Ելույթի զգալի մի հատված Ալիևը նվիրեց Հայաստանի հասցեին մեղադրանքներին՝ «30 տարվա օկուպացիայի», «ռազմական հանցագործությունների» համար: