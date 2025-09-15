Ալիևը Շուշիում ընդունել է Թուրքիայի ԶՈՒ ԳՇ պետին

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Շուշիում ընդունել է Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Սելչուկ Բայրաքթարօղլուին:
Ալիևը հայտարարել է, թե տարածաշրջանում արդեն մեկնարկել է խաղաղության շրջանը։ Կողմերն ընդգծել են՝ երկու երկրների եղբայրությունն ու ռազմավարական դաշինքը շարունակում է զարգանալ՝ այդ թվում ռազմական ոլորտում։
Ըստ պաշտոնական գրության՝ Իլհամ Ալիևը հավելել է՝ չկան այլ երկրներ, որոնք այնքան մոտ կլինեն, որքան Ադրբեջանն ու Թուրքիան և որ այդ միությունը մեծ կարևորություն ունի համաշխարհային ասպարեզում։