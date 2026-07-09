Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ալի Խամենեին Հայաստանն «ազնիվ հարևան» էր համարում․ Փեզեշքիան

Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիան, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, Թեհրան, 3-ը հուլիսի, 2026թ․
Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիան, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, Թեհրան, 3-ը հուլիսի, 2026թ․

Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը երախտագիտություն է հայտնել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին՝ Իրանի սպանված գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեիի հիշատակի պաշտոնական արարողությանը մասնակցելու համար։

X-ում հրապարակված հայերեն ուղերձում նախագահ Փեզեշքիանը մասնավորապես գրել է․ «Ի սրտե երախտագիտությունս եմ հայտնում մեծարգո պարոն Նիկոլ Փաշինյանի և նրան ուղեկցող բարձրաստիճան պատվիրակության ներկայության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի և կառավարության անունից մեծարգո վարչապետի կողմից արտահայտած ցավակցության համար։ Մենք երբեք չենք մոռանա այս բարի կամքի դրսևորումը»։

Փեզեշքիանը հույս է հայտնել, որ փոխադարձ շահերի, բարիդրացիության սկզբունքի և փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված հայ-իրանական պատմական բարեկամական հարաբերությունները կշարունակեն զարգանալ։

Խամենեին Հայաստանն «ազնիվ հարևան» էր անվանում, ուղերձում նշել է նա։

«Մեր քաղաքականությունը երկկողմ հարաբերությունների համակողմանի ամրապնդումն ու զարգացումն է», - եզրափակել է Իսլամական Հանրապետության նախագահը։

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հուլիսի 3-ին ժամանել էր Իրան՝ հարգանքի տուրք մատուցելու Խամենեիի հիշատակին։ Վրաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Միխեիլ Կավելաշվիլին և Իլհամ Ալիևը նույնպես Թեհրանում էին։



XS
SM
MD
LG