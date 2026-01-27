Ալ-Շարաան Մոսկվայում կհանդիպի Վլադիմիր Պուտինի հետ

Սիրիայի նախագահ Ահմեդ ալ-Շարաան չորեքշաբթի օրը Մոսկվայում կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, հայտնել է «Սիրիա» հեռուստաընկերությունը։
Հանդիպման մասին այլ մանրամանսեր չեն հաղորդվում:
Մոսկովյան «Կոմերսանտը» օրերս գրել էր, որ Սիրիայի անցումային կառավարությունը կարող է դիմել պաշտոնական Մոսկվային՝ երկրի տարածքում գտնվող երեք ռուսական ռազմակայաններից մեկը փակելու խնդրանքով։ Թերթի զրուցակիցը նշել է, որ խոսքը Սիրիայի հյուսիսում գտնվող «Ղամիշլի» ռազմական օդանավակայանի մասին, որը ռուսական կողմը վերահսկում է 2019 թվականից ի վեր։