«Կոմերսանտ»․ «Ռուսաստանը կարող է կորցնել Սիրիայում գտնվող իր երեք ռազմակայաններից մեկը»

Սիրիայի «Ղամիշլի» ռազմական օդանավակայանը, արխիվ
Սիրիայի անցումային կառավարությունը կարող է դիմել պաշտոնական Մոսկվային՝ երկրի տարածքում գտնվող երեք ռուսական ռազմակայաններից մեկը փակելու խնդրանքով։ Այս մասին գրում է մոսկովյան «Կոմերսանտը»՝ սիրիական իշխանություններին մոտ կանգնած աղբյուրները վկայակոչելով։

Թերթի զրուցակիցը նշել է, որ խոսքը Սիրիայի հյուսիսում գտնվող «Ղամիշլի» ռազմական օդանավակայանի մասին, որը ռուսական կողմը վերահսկում է 2019 թվականից ի վեր։

«Այս հարցի շուրջ բանակցությունները կարող են մեկնարկել այն բանից հետո, երբ Հասակե նահանգը, որտեղ գտնվում է «Ղամիշլին» անցնի Սիրիայի կենտրոնական կառավարության վերահսկողության տակ», - գրում է թերթը։

Պաշտոնական Դամասկոսը վերջնագիր է ներկայացրել երկրի հյուսիսային շրջանները վերահսկող քրդական ուժերին՝ պահանջելով մինչև հունվարի 24-ը ամբողջությամբ վերաինտեգրել այս տարածքները։

«Ղամիշլի» օդանավակայանից բացի Ռուսաստանը Սիրիայի տարածքում ևս երկու ռազմակայան ունի՝ Տարտուսում և Խմեյմիմում։


