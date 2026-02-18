Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Հայաստան

«Աղոթեք մեզ համար, կարևոր օրեր են մեր եկեղեցու կյանքում». եպիսկոպոսական հավաքը՝ Ավստրիայում

«Խնդրում եմ ձեզ աղոթել մեզ համար, կարևոր օրեր են մեր եկեղեցու կյանքում», - Վիեննա թռչող օդանավից խնդրում է Միացյալ Նահանգների արևելյան հայոց թեմի առաջնորդ Մեսրոպ եպիսկոպոսը:

Կարևոր երկրորդ օրն է Ավստրիայի հնագույն Սանկտ Փյոլթըն քաղաքում՝ այստեղ են հավաքվել Հայ առաքելական եկեղեցու 25 եպիսկոպոսներ՝ քննարկելու ամիսներ շարունակ ներհայաստանյան կյանքը փոթորկող հոգևոր ու իշխանական վերնախավերի հակամարտությունը: Առայժմ, սակայն, ոչ մի ձայն ու մեկնաբանություն չկա Սանկտ Փյոլթընից: Մասնակից հոգևորականներին ուղղված մեր բոլոր զանգերը անպատասխան են մնում:

Եպիսկոպոսական հավաքի բացման օրվա մասին կարճ տեղեկատվություն ու մի քանի լուսանկար է տարածվել միայն: Դատելով դրանցից՝ եպիսկոպոսները ջուր էլ ունեն, օրակարգ էլ: Հավաքը վարում է Խաժակ արքեպիսկոպոս Պարսամյանը ՝ Արևմտյան Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակ և Վատիկանում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ներկայացուցիչը: Սրահում մեծ մոնիտոր է կախված, սակայն Մայր Աթոռից արդեն հայտարարել են Էջմիածնի հավաքին առցանց միացող եպիսկոպոսներ չեն լինելու, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը երեկ հավաքի բացման առթիվ պատգամ է հղել:

Նվիրապետական աթոռներն առաջին դեմքերով ներկա չեն հավաքին. Կիլիկիո կաթողիկոսը, Պոլսո ու Երուսաղեմի պատրիարքները ուղերձներ են հղել:

Ամենայն Հայոց կաթողիկոսն իր իսկ հրավիրած եպիսկոպոսաց հավաքին մասնակցել չկարողացավ, քանի թռիչքից կարելի է ասել ժամեր առաջ նա մեղադրյալ դարձավ՝ երկիրը չլքելու խափանման միջոցով: Իրավաբաններն ավելի վաղ ենթադրել էին, որ ժողովը տապալելուն ուղղված քայլեր կարվեն, իսկ Փաշինյանը մեղադրանքն առաջադրելուց մեկ օր առաջ ենթադրել էր, թե Վեհափառը ժողովը դրսում է անցկացնում, որ կաթողիկոսական աթոռն էլ հետը տանի:

«Ես դա թույլ չեմ տալու», - ասել էր վարչապետը:

Դատական ակտի կատարմանը խոչընդոտելու քրեական գործով մեղադրյալներ են նաև 6 եպիսկոպոսներ ու այն քահանան, որ Ավստրիայում պիտի ժողովի քարտուղարը լիներ: Էջմիածնից միայն երկու եպիսկոպոսներ են, որ կարողացան գնալ հավաքին, որովհետև երկրից բացակայելու իրավական արգելքի տակ չեն: Վեհափառի բացակայությամբ փոխվեց նաև ժողովի կարգավիճակը, այն դարձավ հավաք, որտեղ որոշումներ ընդունվել չեն կարող:

«Հավաքը քննարկումներ է անում, խորհրդակցություններ է անում, և հավաքը կարող է իր քննարկումների եզրակացությունները բերել Մայր Աթոռ, որոշումներ չեն կայացնում, վճիռներ չեն կայացնում», - ասել է Մայր Աթոռի արտաքին հարաբերությունների և արարողակարգի բաժնի տնօրեն Նաթան արքեպիսկոպոս Հովհաննիսյանը:

Փաշինյանի արշավին միացած ու կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջող եպիսկոպոսները այս հավաքը բոյկոտելու կոչ էին արել, նրանցից միայն Ամերիկայի Արևմտյան թեմի առաջնորդ Հովնան արքեպիսկոպոս Տերտերյանն է Սանկտ Փյոլթընում՝ Վեհափառին ուղղված իր մեղադրանքները քննարկելու հույսով: 10 կետից բաղկացած փաթեթ է. կաթողիկոսի կուսակրոնության ուխտը խախտելու, նրա եղբոր գործակալ լինելու, հոգևորականներին ցույցերի մասնակցությանը պարտադրելու հարցերից մինչև միանձնյա կառավարման մեղադրանք: Առայժմ հայտնի չէ՝ արդյոք Հովնան սրբազանի հարցադրումները քննարկվել են:

Հավաքը շարունակվելու է նաև վաղը, ենթադրվում է՝ ամփոփիչ հայտարարություն կլինի: Առայժմ կարճ հաղորդագրություն է. մասնակիցները Արևագալի ժամերգության են մասնակցել, աղոթական առնձնացման մեջ են եղել, բայց կեսօրից հետո այնուամենայնիվ սկսել են քննարկումը: Երեկ երեկոյան էլ Մայր Տաճարում երեկոյան ժամերգության են մասնակցել, լսել են Կաթոլիկ Եկեղեցու Սանկտ Փյոլթընի թեմի առաջնորդ Ալոիս եպիսկոպոս Շվարցին:

Ավստրիայի կաթոլիկների Kathpress լրատվական գործակալությունը փոխանցում է նրա խոսքերը. «Այսօր մենք հավաքվել ենք աղոթելու միմյանց հետ և միմյանց համար՝ խոր համերաշխությամբ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի ու հայ եկեղեցու մյուս առաջնորդների հետ»:

Տաճարում բոլորով նկարվել են: Ժպտացողները շատ չեն. Եզրաս ու Խաժակ սրբազանները:





Առնչվող թեմաներով

XS
SM
MD
LG