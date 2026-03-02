ԱԷՄԳ-ն չունի ցուցում, որ հարվածները Իրանում վնասել են միջուկային օբյեկտներ

Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը չունի որևէ ցուցում, որ Իսրայելի և ԱՄՆ-ի հարվածները Իրանում վնասել կամ թիրախավորել են միջուկային օբյեկտներ, սակայն դեռևս չի կարողացել կապ հաստատել Իրանի միջուկային ոլորտի պատասխանատու մարմինների հետ։ Գործակալության կառավարիչների խորհրդին հայտնել է կազմակերպության ղեկավար Ռաֆայել Գրոսսին։
«Իրանի միջուկային կարգավորող մարմինների հետ կապ հաստատելու փորձերը շարունակվում են, սակայն առայժմ պատասխան չի ստացվել»,-ասել է Գրոսսին։
Իսրայելն ու ԱՄՆ-ն փետրվարի 28-ին սկսել են հարվածել Իրանին, Թեհրանը պատասխանել է՝ հարվածելով Իսրայելին և Մերձավոր Արևելքի երկրներում ամերիկյան ռազմաբազաներին: Կատարը, Օմանը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Բահրեյնը և Քուվեյթը, սակայն, դատապարտելով Իրանի հարվածները, շեշտել են, որ վնասվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքները:
Ամերիկա-իսրայելական հարվածների հետևանքով մահացել է Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ այաթոլլահ Ալի Խամենեին:
Լրատվամիջոցները հայտնում են մերձավորարևելյան երկրներում պայթյունների մասին:
