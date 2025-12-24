Ադրբեջանից բենզին ներկրած երկրորդ ընկերությունը փոխկապակցված է Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքի հետ

Պետեկամուտների կոմիտեից հաստատում են՝ Ադրբեջանից բենզին ներկրած երկրորդ ընկերությունը Shisha World-ն է։ Այս ընկերության 100 տոկոս բաժնետերը, ըստ e-register.am-ի, Սամվել Մկրտչյանն է։ Լրատվամիջոցները գրում են, որ 24-ամյա Մկրտչյանը գործարար Սամվել Ալեքսանյանի կնոջ՝ Շողերինա Մկրտչյանի եղբորորդին է։ Ի դեպ, համաձայն ընտրողների ռեգիստրի, Մկրտչյանը հաշվառված է Հյուսիսային պողոտա 6-րդ շենքի 37-րդ բանակարանում՝ նույն հասցեում, որտեղ գրանցում ունի նաև Ալեքսանյանի որդիներից Գրիգոր Ալեքսանյանը։
Ո՛չ Սամվել Մկրտչյանից, ո՛չ Սամվել Ալեքսանյանից չի հաջողվում մեկնաբանություն ստանալ՝ նրանք «Ազատության» հեռախոսազանգերին չեն պատասխանում:
Ավելի վաղ Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող «Բաղրամյան» ընկերությունը Ադրբեջանի տարածքով ցորեն էր մատակարարել։
Ադրբեջանից բենզինի ներկրած մյուս ընկերությունը «Մեգա Թրեյդ»-ն է, որն իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի ընտանիքին պատկանող «Սիլ Կապիտալ»-ի կազմում է։