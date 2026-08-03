Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ՝ Լիլիթ Մակունցը նշանակվել է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար։ Դրան նախորդած մեկ այլ որոշմամբ նա ազատվել է վարչապետի գլխավոր խորհրդականի ժամանակավոր պաշտոնակատարի պաշտոնից։
Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը թափուր էր մնացել այն բանից հետո, երբ այն զբաղեցնող Արայիկ Հարությունյանը հունիսի խորհրդարանական ընտրություններում ընտրվել էր պատգամավոր և անցել Ազգային ժողով։,
Լիլիթ Մակունցը 2021-2025 թվականներին եղել է Հայաստանի դեսպանը Միացյալ Նահանգներում։ Մինչ այդ նա շուրջ երկուսուկես տարի ղեկավարել է Ազգային ժողովի «Իմ քայլը» խմբակցությունը։ 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում Մակունցն ընտրվել էր պատգամավոր «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության ցուցակով, սակայն ինքնաբացարկ էր հայտնել մանդատից։