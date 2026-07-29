Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Լիլիթ Մակունցը կնշանակվի վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար

Ավելացրեք մեզ Google-ում
Լիլիթ Մակունց, արխիվ
Լիլիթ Մակունց, արխիվ

ԱՄՆ-ում Հայաստանի նախկին դեսպան Լիլիթ Մակունցը կնշանակվի վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար: Այդ մասին այսօր հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։

Լիլիթ Մակունցը Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դիվանագիտական առաքելությունը ղեկավարել է 2021-2025 թվականներին, մինչ դեսպան նշանակվելը երկուսուկես տարի ղեկավարել էր Ազգային ժողովի իշխանական «Իմ քայլը» խմբակցությունը:

Նախորդ հինգ տարիներին վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրել է Արայիկ Հարությունյանը:

Թե՛ Մակունցը և թե՛ Հարությունյանը հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններում պատգամավոր են ընտրվել «Քաղաքացիական պայմանագրի» ցուցակով, նախկին դեսպանը ինքնաբացարկի դիմում է ներկայացրել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով:


XS
SM
MD
LG