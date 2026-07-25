Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ռումինիայի օդային տարածքում երկրորդ ԱԹՍ-ն է խոցվել

Ավելացրեք մեզ Google-ում
Երկնքում երևում է անօդաչու թռչող սարք, արխիվ
Երկնքում երևում է անօդաչու թռչող սարք, արխիվ

Ռումինիայի իշխանությունները հայտնել են, որ 24 ժամվա ընթացքում երկրի օդային տարածքում խոցվել է երկրորդ անօդաչու թռչող սարքը, հայտնում է Euronews-ը:

Ռումինիայի պաշտպանության նախարար Ռադու Միրուտան ասել է, որ «անօդաչու թռչող սարքի մնացորդները ներկայումս ուսումնասիրվում են», սակայն «օրինաչափությունը համապատասխանում է ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի նախկինում հաստատված թռիչքներին»։

Նախօրեին Ռումինիայի նախագահ Նիկուշոր Դանն էր հայտարարել, որ F-16 կործանիչը Ռումինիայի երկնքում խոցել է անօդաչու թռչող սարք, որն ավելի վաղ է մուտք գործել երկրի օդային տարածք:

Ռումինիայի գլխավոր դատախազությունը հաստատել է, որ անօդաչու թռչող սարքը «Շահեդ» տեսակի էր, որն օգտագործվում էր ռուսական ուժերի կողմից, հայտարարել է Ռումինիայի արտաքին գործերի նախարար Օանա Ցոյուն։

Անօդաչու թռչող սարքերը նախկինում ևս բազմիցս խախտել են Ռումինիայի օդային տարածքը։ Մայիսի վերջին, ինչպես պնդում էին երկրի իշխանությունները, ռուսական ԱԹՍ-ն բախվել էր Գալաց քաղաքում գտնվող բազմահարկ շենքին, որի հետևանքով բնակարաններից մեկում հրդեհ էր բռնկվել։

Ռումինիայում տեղակայված է ՆԱՏՕ-ի ավիաբազա, իսկ երկրի ռազմաօդային ուժերը սպառազինված են F-16 կործանիչներով։


XS
SM
MD
LG