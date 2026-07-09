Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ակնկալում ենք, որ Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջները կհեռացվեն Հայաստանի Սահմանադրությունից․ Բայրամով

Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարել է, որ խաղաղության համաձայնագիրը կարող է ստորագրվել միայն այն բանից հետո, երբ, իր ձևակերպմամբ, Հայաստանի Սահմանադրությունից հանվեն Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջները։ Այս մասին նա ասել է լրագրողների հետ զրույցում, փոխանցում է ադրբեջանական APA գործակալությունը։

«Խաղաղության համաձայնագրի տեքստն արդեն նախաստորագրված է և բաց է հանրության համար։ Ադրբեջանի մոտեցումն այս հարցում սկզբունքային է։ Պետության պաշտոնական դիրքորոշումն արդեն ներկայացրել է նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Մեր ակնկալիքն այն է, որ Հայաստանի Սահմանադրությունից հանվեն Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջները։ Դրանից հետո խաղաղության համաձայնագիրը կարող է ստորագրվել», - հայտարարել է արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։

Բայրամովը նաև նշել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման ու սահմանագծման աշխատանքները շարունակվում են։ Նրա խոսքով՝ արդեն սահմանազատվել է պետական սահմանի շուրջ 13 կիլոմետր հատված։

Ադրբեջանի արտգործնախարարը պնդել է, որ կողմերի միջև կան որոշակի պայմանավորվածություններ, և գործընթացը շարունակվելու է հյուսիսից հարավ և լուծում կստանան նաև «անկլավային գյուղերի» հարցերը։

Ադրբեջանի արտգործնախարարը խոսել է նաև TRIPP նախագծի մասին՝ անդրադառնալով Հայաստանի տարածքով անցնող ճանապարհային և երկաթուղային ենթակառուցվածքներին՝ կրկին անվանելով այն «Զանգեզուրի միջանցք»։

«Այդ նախագծին աջակցում է նաև ԱՄՆ-ը։ Այդ ուղղությամբ բանակցություններն ընթանում են ԱՄՆ-ի և Հայաստանի միջև։ Միևնույն ժամանակ TRIPP-ի մուտքային և ելքային հատվածները գտնվում են Ադրբեջանի տարածքում, այդ պատճառով ամերիկացի գործընկերները մեզ տեղեկացնում են գործընթացի մասին։ Մեզ տրված խոստումների համաձայն՝ գործընթացն առաջ է շարժվում, այժմ փաստաթղթերի նախապատրաստման փուլն է», - ասել է Բայրամովը։

XS
SM
MD
LG