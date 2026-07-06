Ռուսաստանը սպառնում է սաստկացնել Ուկրաինայի ուղղությամբ հարվածների հզորությունը

Ռուսաստանը սպառնում է սաստկացնել Ուկրաինայի ուղղությամբ հարվածների հզորությունն ու քանակը՝ ի պատասխան Արևմուտքի կողմից մատակարարվող սպառազինության։
«Կիևի ռեժիմի արևմտյան հովանավորների՝ հավելյալ անօդաչուներ, հրթիռներ և զինամթերք մատակարարելու, ինչպես նաև դրանք Ռուսաստանում քաղաքացիական թիրախների դեմ օգտագործելու մտադրությունը աննկատ չի մնա և կստանա պատասխան՝ Ռուսաստանի զինված ուժերի կողմից Ուկրաինայի տարածքում պատասխան հարվածների քանակի և հզորության համապատասխան աճով», - այսօր հայտարարել է ՌԴ պաշտպանության նախարարությունը։
Ժամեր առաջ Եվրահանձնաժողովի նախագահը դատապարտել էր Ռուսաստանի վերջին հարձակումը Կիևի վրա և նշել, որ ՆԱՏՕ-ի՝ Անկարայում այս շաբաթ կայանալիք գագաթնաժողովում կքննարկեն Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ամրապնդման հարցը։