Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Քաղաքական

Մանդատներ ու փողոց. մանրամասներ՝ «Ուժեղ Հայաստանի» փակ հանդիպումից

Ավարտվեց «Ուժեղ Հայաստան»-ի խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանի հանդիպումը կուսակցության աջակիցների, նաև ընտրողների հետ։

Հանդիպման մասնակիցներից մեկն «Ազատության» հետ զրույցում ասաց. «Իմ հասկանալով վերցնում են մանդատները և այդ գործիքով փորձելու ենք նաև փողոցը գեներացնել»:

Մեկ այլ մասնակից էլ հայտնեց, թե «Ուժեղ Հայաստանը» առայժմ վերջնական որոշում չունի մանդատները վերցնելու վերաբերյալ:

Հարցին, թե ինչին են սպասում, որ վերջնական որոշում կայացնեն, նա պատասխանեց. «Երևի Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո կգան վերջնական որոշման»։

Ավելի մանրամասն՝ «Ազատության» տեսանյութում.

Հունիսի 7-ի ընտրությունների վերջնական արդյունքներով՝ ԱԺ են անցնում «Քաղաքացիական պայմանագիր»-ը, «Ուժեղ Հայաստան»-ը և «Հայաստան»-ը: Քաղաքական 7 ուժեր ընտրությունների արդյունքները վիճարկում են Սահմանադրական դատարանում: Գործի քննությունը մեկնարկել է այսօր:

Սահմանադրական դատարանը պարտավոր է գործը քննել և որոշում ընդունել դիմումի մուտքագրման օրվանից ոչ ուշ, քան 15 օր հետո։

Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում

Առնչվող թեմաներով

XS
SM
MD
LG