Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ԱՄՆ-ի ու Իրանի միջև բանակցվող փաստաթղթի վերաբերյալ արտահոսած մանրամասները կեղծ են. Թրամփ

Իրանական լրատվամիջոցներում Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև բանակցվող փաստաթղթի վերաբերյալ արտահոսած մանրամասները կեղծ են և որևէ կապ չունեն այն ամենի հետ, ինչ գրավոր համաձայնեցվել է, հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը:

«Նրանց ասած ամեն ինչ, այդ թվում՝ գործարքի մասին նրանց թույլ և անմիտ պնդումը, իրականության հետ ոչ մի կապ չունի։ Նրանք չափազանց անազնիվ մարդիկ են, որպեսզի նրանց հետ գործ ունենանք։ Անհնար է նրանց հետ ազնիվ գործարք կնքել», - սոցցանցում գրել է նա։

ԱՄՆ նախագահը նաև նշել է, թե բացարձակ անընդունելի է անօդաչուներով երեկ երեկոյան Հորմուզի նեղուցից դուրս եկող հնդկական նավերի վրա իրանական հարձակումը: «Նրանք պետք է շտկեն իրենց վարքագիծը և շտապ», - գրել է Թրամփը:



XS
SM
MD
LG