Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Հորմուզի նեղուցն Իրանի վերահսկողության տակ է. ադմիրալ Հաբիբոլլահ Սայարի

Հորմուզի նեղուցն Իրանի վերահսկողության տակ է, իրանական զինուժը նաև շարունակում է «իշխանություն» ունենալ Պարսից ծոցի տարածաշրջանի նկատմամբ, հայտարարել է Իրանի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարության համակարգողի տեղակալ ադմիրալ Հաբիբոլլահ Սայարին:

«Հորմուզի նեղուցի արևմտյան մասը, նեղուցն ինքը և Պարսից ծոցը Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի (ԻՀՊԿ) նավատորմի անսասան վերահսկողության տակ են, - իրանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ՝ ասել է Սայարին, - Ոչ մի նավ չի կարող մուտք գործել առանց մեր թույլտվության»։

Բարձրաստիճան սպան նաև արձագանքել է ԱՄՆ-ի պնդումներին, թե ոչնչացրել են Իրանի նավատորմը:

«Ասում են, որ իրանական նավատորմը վնասվել է։ Եթե տղամարդ են, թող առաջ գան։ Մենք ունեցել ենք և շարունակում ենք ունենալ իշխանություն տարածաշրջանում», - ասել է նա։

ԱՄՆ-ն իր հերթին ծովային շրջափակում է ստեղծել Իրանի շուրջ և պնդում է, որ առանց իր իմացության ոչ մի նավ դուրս չի գալիս Պարսից ծոցից:

Ադմիրալ Հաբիբոլլահ Սայարիի հայտարարությունը հնչում է ժամեր անց այն բանից, երբ արևմտյան լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ ամերիկյան զինուժը գիշերն իրանական երկու անօդաչու է խոցել Հորմուզի նեղուցում, որոնք փորձում էին հարվածել նեղուցով անցնող նավերին:

Մինչ այդ ԱՄՆ նախագահը հայտարարել էր, որ Վաշինտոնն ու Թեհրանը համաձայնության են եկել խաղաղության համաձայնագրի շուրջ: Սակայն Թեհրանը հերքել է՝ պնդելով, որ վերջնական որոշում դեռ չկա:


XS
SM
MD
LG