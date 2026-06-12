Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ING. «Ընտրությունների արդյունքները բարդացնում են սահմանադրական փոփոխությունների իրագործումը»

Աշխարհի խոշորագույն ֆինանսական կառույցներից մեկի՝ նիդերլանդական ING բանկի վերլուծական բաժնի գնահատմամբ, հունիսի 7-ին Հայաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները կարող են բարդացնել ինչպես Ադրբեջանի, այնպես էլ ԵՄ հարաբերությունների հետագա ընթացքը։

«Իշխող կուսակցության հաղթանակը թեև կարող է ապահովել վարվող քաղաքականության շարունակականությունը, բայցևայնպես, ճնշող մեծամասնության բացակայությունը բարդացնում է Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման և ԵՄ անդամակցելու համար անհրաժեշտ սահմանադրական փոփոխությունների իրագործումը», - նշում են բանկի վերլուծաբանները։

Հայաստանում անցկացվեցին խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքներով խորհրդարան են անցնում «Քաղաքացիական պայմանագիրը»՝ 727 հազար 827 ձայնով (49.825 տոկոս), «Ուժեղ Հայաստանը»՝ 340 հազար 88 ձայնով (23.281 տոկոս) և «Հայաստան» դաշինքը՝ 145 հազար 113 ձայնով (9.934 տոկոս):

Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած «Ուժեղ Հայաստանը» պնդում է՝ իշխող ՔՊ-ն չի հաղթել հունիսի 7-ի ընտրություններում: Ընտրական շրջանում «իշխանության կողմից օգտագործված վարչական ռեսուրսի, քրեական հետապնդումների, վախի մթնոլորտի ու ատելության խոսքի տարածման և ընտրությունների օրը տեղի ունեցած խախտումների» հիմքով «Ուժեղ Հայաստանն» այսօր ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու պահանջով դիմում ներկայացրեց Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով (ԿԸՀ):


XS
SM
MD
LG