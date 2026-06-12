Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Ընտրություններ 2026

ԿԸՀ-ն անվավեր է ճանաչել ևս մեկ ընտրատեղամասի քվեարկության արդյունքները

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը անվավեր է ճանաչել ևս մեկ ընտրական տեղամասի՝ 12/13-ի քվեարկության արդյունքները:

ԿԸՀ հաղորդագրության համաձայն՝ այս տեղամասում քվեարկության օրը բացակայել է 8 համարի քվեաթերթիկը։ 8-րդ համարը Ազգային ժողովրդավարական բևեռն էր:

ԿԸՀ որոշել է թիվ 12/13 տեղամասի քվեարկության մասնակիցների թիվը՝ 809, արձանագրել է որպես անճշտությունների գումարային չափ։ Ընտրատեղամասի արձանագրության մյուս արդյունքները, բացառությամբ անճշտությունների չափի, արձանագրվել են զրո։

Թիվ 12/13-ի ընտրական տեղամասի նյութերն ուղարկվել են դատախազություն։

Այս տեղամասում «Քաղաքացիական պայմանագիրը» ուներ 602 ձայն, «Ուժեղ Հայաստան» դաշինքը՝ 71 ձայն, «Հայաստան» դաշինքը՝ 67, իսկ «Բարգավաճ Հայաստանը» ուներ 9 ձայն:

ԿԸՀ-ն երեկ արտահերթ նիստում անվավեր է ճանաչել նաև հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունների քվեարկության արդյունքները թիվ 10/51 և թիվ 35/65 ընտրական տեղամասերում:



Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում
XS
SM
MD
LG