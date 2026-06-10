ԱՄՆ-ն պետք է հեռանա տարածաշրջանից, եթե ցանկանում է անվտանգ լինել. Արաղչի

ԱՄՆ-ն պետք է հեռանա տարածաշրջանից, եթե ցանկանում է անվտանգ լինել, այլապես Իրանը կպատասխանի ցանկացած հարձակման կամ սպառնալիքի, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարը:
«Չնայած մարտի դաշտում կրած պարտություններին՝ ԱՄՆ-ն որոշեց փորձել մեր վճռականությունը: Մեր հզոր զինված ուժերը ոչ մի հարձակում կամ սպառնալիք անպատասխան չի թողնի: Հեռացե՛ք մեր տարածաշրջանից, եթե ուզում եք անվտանգ լինել: Պարսից ծոցի պատմությունը բազմաթիվ էջեր ունի ներխուժող օտարերկրացիների ծանր ճակատագրերի մասին»,- սոցցանցում գրել է Աբբաս Արաղչին:
Իրանի արտգործնախարարի հայտարարությունից առաջ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել էր, որ պատասխան հարվածներ է հասցրել Բահրեյնում և Հորդանանում ամերիկյան ռազմաբազաներին: Մինչ այդ էլ ԱՄՆ-ն էր հայտարարել, որ հարվածել է Իրանի հարավին՝ ի պատասխան Հորմուզի նեղուցի շրջանում ամերիկյան Apache ուղղաթիռի խոցման։
Իրանական IRNA լրատվական գործակալության փոխանցմամբ՝ Արաղչին գիշերը առանձին հեռախոսազրույցներ է ունեցել Սաուդյան Արաբիայի և Թուրքիայի իր գործընկերների հետ, քննարկել տարածաշրջանային վերջին զարգացումները՝ ԱՄՆ-ի կողմից Իրանի հարավին հասցված հարվածներից հետո:
Ըստ գործակալության՝ Իրանի գլխավոր դիվանագետը իր գործընկերների հետ զրույցներում դատապարտել է ԱՄՆ ռազմական ագրեսիան և Իրանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության խախտումը։ Արաղչին նաև ընդգծել է՝ Իրանն իրավունք ունի ինքնապաշտպանվել և պատասխան գործողություններ ձեռնարկել ցանկացած ագրեսիայի դեմ:
ԱՄՆ-ն պետք է հեռանա տարածաշրջանից, եթե ցանկանում է անվտանգ լինել, այլապես Իրանը կպատասխանի ցանկացած հարձակման կամ սպառնալիքի, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարը: