Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հակամարտությանն ավարտված է. Ռուբիո

Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հակամարտությանն ավարտված է, հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն:

«Այն ոչ միայն ավարտված է, այլ եզրափակվել է համաձայնագրով, փոխըմբռնման հուշագրով, որը ես երեկ ստորագրել եմ, որը ստեղծում է նոր բարգավաճման ուղի՝ TRIPP ուղին: Այն երկու երկրներին, մասնավորապես Հայաստանին կտրամադրի հնարավորություններ՝ հարգելով նրանց ինքնիշխանությունը», - ասել է Ռուբիոն։

Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը և ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հեռավար ձևաչափով ստորագրել են TRIPP նախագծի վերաբերյալ հայ-ամերիկյան համաձայնագիրը։


XS
SM
MD
LG