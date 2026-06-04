Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հակամարտությանն ավարտված է. Ռուբիո

Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հակամարտությանն ավարտված է, հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն:
«Այն ոչ միայն ավարտված է, այլ եզրափակվել է համաձայնագրով, փոխըմբռնման հուշագրով, որը ես երեկ ստորագրել եմ, որը ստեղծում է նոր բարգավաճման ուղի՝ TRIPP ուղին: Այն երկու երկրներին, մասնավորապես Հայաստանին կտրամադրի հնարավորություններ՝ հարգելով նրանց ինքնիշխանությունը», - ասել է Ռուբիոն։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը և ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հեռավար ձևաչափով ստորագրել են TRIPP նախագծի վերաբերյալ հայ-ամերիկյան համաձայնագիրը։