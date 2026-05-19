«Տարավ վառեց». Ազատի զինկացարանի հրդեհից զոհված զինվորի պապին հեռացրին՝ բերանը փակելով

Ազատի կացարանում զոհված զինվորի պապիկին չթույլատրեցին մոտենալ Լոռու մարզում քարոզարշավ անցկացնող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և բերանը փակելով հեռացրին հավաքից:
«Տարավ վառեց Ազատ գյուղում», - տղամարդու այս հայտարարությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը ոստիկանների հրահանգեց՝ «ով խոչընդոտելու համար գալիս է հեռացրեք, թող գնանք իրենց գործին»:
«Ինչի՞ եք տանում, ես իմ պահանջն ունեմ, իմ երեխուն տարավ վառեց Ազատ գյուղում», - ասում էր տարեց տղամարդը։
2023-ին հունվարի 19-ի գիշերը Գեղարքունիքի մարզի Ազատ գյուղի տարածքում տեղակայված Պաշտպանության նախարարության N զորամասի ինժեներասակրավորային վաշտի կացարանում բռնկված հրդեհի հետևանքով 15 ժամկետային զինծառայող զոհվեց: Երեք տարի ձգվող դատավարությունն ընթացել է պաշտոնական վարկածի շուրջ, թե սպան փորձել է բենզինով թեժացնել վառարանը, ինչի հետևանքով էլ հրդեհ է բռնկվել։