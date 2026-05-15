Նուբարաշենի բանտում կալանավորին հայտնաբերել են կախված վիճակում

Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունը հաղորդում է, որ մայիսի 14-ին «Նուբարաշեն» ՔԿՀ-ում մահացած է հայտնաբերվել 1974 թվականին ծնված կալանավորված անձ։ Գերատեսչությունից, սակայն, այլ մանրամասներ չեն հաղորդում։
«Ազատության» տեղեկություններով, տղամարդը դատապարտված է եղել անչափահասի նկատմամբ սեռական բռնության համար։
