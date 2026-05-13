Միջազգային գործընկերների մասնակցությամբ քննարկվել է «Խաղաղության խաչմերուկ» նախաձեռնությունը

Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գլխավորությամբ Կառավարությունում տեղի է ունեցել «Խաղաղության խաչմերուկ» նախաձեռնությանը նվիրված քննարկում՝ միջազգային մի շարք գործընկերների մասնակցությամբ։
Կառավարության փոխանցմամբ՝ քննարկվել են «Խաղաղության խաչմերուկ» նախաձեռնության իրականացման արդյունքում Հայաստանի և ամբողջ տարածաշրջանի համար բացվող հնարավորությունները:
Փոխվարչապետը նախօրեին «Խաղաղության խաչմերուկ» նախաձեռնության մասին խոսել էր նաև Հայաստան ժամանած ԱՄՆ պատվիրակության հետ հանդիպմանը՝ շեշտելով տարածաշրջանում բոլոր հաղորդակցությունների ապաշրջափակման անհրաժեշտությունը, ներուժը և հեռանկարները: