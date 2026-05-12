Մհեր Գրիգորյանը ԱՄՆ պատվիրակության հետ քննարկել է TRIPP-ի իրականացման մի շարք հարցեր

Հայաստան է ժամանել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատվիրակությունը՝ քննարկելու TRIPP նախագծի իրականացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների ընթացքը:
Պատվիրակությանն ընդունել է Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը: Հայաստանի կառավարության փոխանցմամբ՝ նրանք քննարկել և համաձայնեցրել են TRIPP-ի իրականացման հետ կապված գործառնական և իրավական բնույթի մի շարք հարցեր:
Գրիգորյանն ընդգծել է «Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարեկեցության» նախագծի հետևողական իրագործման կարևորությունը:
Հայաստանի փոխվարչապետը խոսել է նաև «Խաղաղության խաչմերուկ» նախաձեռնության մասին՝ շեշտելով տարածաշրջանում բոլոր հաղորդակցությունների ապաշրջափակման անհրաժեշտությունը, ներուժը և հեռանկարները:
ԱՄՆ պատվիրակության կազմում են ԱՄՆ պետքարտուղարության, ինչպես նաև Զարգացման ֆինանսական կորպորացիայի ներկայացուցիչները: