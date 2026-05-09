Հռոմի Պապն ընդունել է «Ինտեր»-ի ֆուտբոլիստներին, այդ թվում՝ Մխիթարյանին

Հռոմի Պապ Լևոն 14-րդը ընդունել է իտալական «Ինտեր»-ի ֆուտբոլիսներին, այդ թվում՝ Հենրիխ Մխիթարյանին, հայտնում է VaticanNews-ը:
«Ինտեր»-ի պաշտոնական կայքէջի հրապարակման համաձայն՝ Հռոմի պապը կոչ է արել չսահմանափակվել ձեռք բերած նվաճումներով, այլ «մտածել իրենց ապրած փորձի մասին», որպեսզի առաջին հերթին երիտասարդներին փոխանցի «օգտակար ուղերձ» նրանց աճի համար։
Միլանի «Ինտերը» այս ամիս 21-րդ անգամ նվաճեց Իտալիայի չեմպիոնի տիտղոսը:
Նախագահ Ջոզեպե Մարոտան Հռոմի պապին նվիրել է անհատականացված «Ինտեր»-ի մարզաշապիկ՝ 10-րդ համարով և Լևոն 14 գրությամբ։