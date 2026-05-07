Թրամփի հետ համաձայն ենք՝ հարստացված ուրանը պետք է դուրս բերվի Իրանից. Նեթանյահու

Իսրայելի վարչապետը հայտարարել է, որ ամենօրյա ռեժիմով կապի մեջ է Թրամփի հետ և երկու առաջնորդներն էլ համաձայն են, որ հարստացված ուրանը պետք է դուրս բերվի Իրանից։
«Մենք ունենք ընդհանուր նպատակներ, և ամենակարևոր նպատակն Իրանից հարստացված նյութերի դուրսբերումն է և հարստացման հնարավորությունների ապամոնտաժումը։ Նախագահ Թրամփը կարծում է, որ կարող է դրան հասնել այս կամ այն կերպ», - ասել է Բենյամին Նեթանյահուն։
Այնուամենայնիվ, Նեթանյահուն զգուշացրել է, որ Իսրայելը պատրաստ է ցանկացած սցենարի, և հենց այս հրահանգն է նա տվել Իսրայելի պաշտպանության բանակին և անվտանգության գործակալություններին։ «Իսրայելն ավելի ուժեղ է, քան երբևէ, իսկ Իրանը և նրա դաշնակիցները ավելի թույլ են, քան երբևէ»,- ասել է նա։