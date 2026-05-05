Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ընդդիմադիրների բողոքի ակցիան նախագահական նստավայրի մոտ

Հանրապետական կուսակցության կազմակերպած բողոքի ակցիան նախագահական նստավայրի մոտ ավարտվեց: Հայաստան-ԵՄ գագաթնաժողովին զուգահեռ ընդդիմադիրները ակցիաներով եվրոպացի առաջնորդների ուշադրությունն են հրավիրում քաղբանտարկյալների խնդրի վրա:

Նրանց գնահատմամբ՝ Հայաստանում շուրջ 5 տասնյակ քաղաքացի հետապնդվում է իշխանությանը քննադատելու համար:

Նախկին իշխանության անդամները «Ազատություն» գրությամբ պաստառներով էին նախագահականի մոտ: Բաղրամյան փողոցում հավաքված ոստիկանները թույլ չտվեցին, որ նրանք մոտենան նախագահականի մայթին: Դիմացի մայթին ակցիան արեցին, ու երբ նախագահական նստավայրից հեռանում էին եվրոպացի պաշտոնյաները, նրանք անգլերենով վանկարկում էին «ազատություն» և «արդարադատություն»:

«Այսօր այստեղ ենք ի շարունակություն մեր բողոքի ցույցերի: Այս միջոցառումները դարձել են Փաշինյանի նախընտրական արշավի մաս, որը ստացել է գեղջկական բնույթ: ՔՊ-ական վերնախավի քարոզչական ապարատի աշխատանքից տպավորություն է, որ թող ներեն ինձ աֆրիկացիները, սպիտակ տերերը եկել են երրորդ աշխարհի երկիր: Եկել ենք պաստառներով, մեր ասելիքով, մեր քաղբանտարկյալների նկարներով, Եվրոպայի այսօրվա կեցվածքը բնորոշող մեր ձևակերպումներով: ԵՄ-Հայաստան հարաբերությունները առ այսօր խարսխված են Սերժ Սարգսյանի օրոք ստորագրված ՍԵՊԱ-ի հիման վրա», - լրագրողների հետ զրույցում ասաց ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը:

Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովի առթիվ Հայաստանում են եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, մի շարք երկրների ղեկավարներ: Միջոցառւոմներին զուգահեռ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած ՀՀԿ-ն այս օրերին բողոքի ակցիաներ է անում:

XS
SM
MD
LG