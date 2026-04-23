19 քաղաքական ուժ ընտրություններին առաջադրվելու հայտ է ներկայացրել

Հունիսի 7-ի ընտրություններին մասնակցելու հայտ 19 ուժ է ներկայացրել՝ 17 կուսակցություն և երկու դաշինք:

ԿԸՀ առաջադրման փաստաթղթերը տարել են իշխող «Քաղաքացիական պայմանագիրը», «Բոլորին դեմ եմ», «Ժողովրդավարական համախմբում», «Բարգավաճ Հայաստան», «Միասնության թևեր», «Հայ ազգային կոնգրես», «Լուսավոր Հայաստան», «Ազգային ժողովրդավարական բևեռ», «Հայաստանի շնորհապետական», «Քրիստոնեադեմոկրատական», «Նոր ուժ», «Հանրապետություն», Ալյանս առաջադիմական - ցենտրիստական, Ռեֆորմիստների, «Դեմոկրատիա, օրենք, կարգապահություն», «Քոչարի ազգային վերածնունդ և ազգի զարթունք«, «Հանուն Հանրապետության ժողովրդավարության պաշտպանների դաշինք» կուսակցությունները, «Ուժեղ Հայաստան» և «Հայաստան» դաշինքները:

2021-ին 25 ուժ էր մասնակցում:


