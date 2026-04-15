ՔՊ-ն ԿԸՀ ներկայացրեց առաջադրման փաստաթղթերը

Կառավարող «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը քիչ առաջ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով է ներկայացրել առաջադրման փաստաթղթերը: Նախընտրական ցուցակը գլխավորում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, երկրորդ տեղում Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն է, եռյակն ամփոփում է Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը:

«Վստահ եմ, որ կլուծենք մեր առջև դրված Սահմանադրական մեծամասնություն ստանալու խնդիրը: Մեր վերջին շփումները հանրության հետ, միտումները, գործընթացները ցույց են տալիս, որ մենք ունենք նման հնարավորություն», - հայտարարել է կուսակցության փաստաթղթերը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով բերած վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը:

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից հայտնում են, որ աշխատանքային օրվա ավարտին առաջինը ու միակ ուժը, որ առաջադրման փաստաթղթեր է ներկայացրել, «Քաղաքացիական պայմանագիր»-ն է:
Միաժամանակ հանձնաժողովից տեղեկացնում են, որ ևս 20 քաղաքական ուժ ԿԸՀ-ում արդեն առաջադրման օգտահաշիվ է բացել, ինչը պարտադիր նախապայման է, սակայն դեռ չի ենթադրում, որ փաստաթղթեր կներկայացնեն:

Առաջադրումները մեկնարկել են երկուշաբթի՝ ապրիլի 13-ին, փաստաթղթերը հանձնելու վերջին օրը ապրիլի 23-ն է:

