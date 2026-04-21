Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած ուժն ընտրություններին կմասնակցի «Ուժեղ Հայաստան» դաշինք անվամբ

Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած քաղաքական ուժը խորհրդարանական ընտրություններին կմասնակցի «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցությունների դաշինք անվամբ, լրագրողներին հայտնեց կուսակցության անդամ Գոհար Մելոյանը:
Չնայած դրան, քաղաքական ուժի այսօրվա համագումարին տարբերանշանների վրա գրված էր «Ուժեղ Հայաստան Սամվել Կարապետյանի հետ»:
«Ուժեղ Հայաստանը» տարբեր ուժերի հետ երկար բանակցություններից հետո նախորդ ամիս դաշինք կնքեց հանրությանն անհայտ «Նոր դարաշրջան» և «Միավորված հայեր» կուսակցությունների հետ: Այդ ժամանակ հայտարարեցին, որ ընտրություններին մասնակցելու են «Ուժեղ Հայաստան Սամվել Կարապետյանի հետ» դաշինքով:
Սակայն քաղաքական ուժերի առաջադրումների մեկնարկից ընդամենը 5 օր առաջ իշխող «Քաղաքացիական պայմանագիրը» փոխեց Ընտրական օրենսգիրքը: Քաղաքական ուժերն այլևս հնարավորություն չունեն դաշինքի անվանման մեջ անձնանուն ներառել:
Կուսակցության խոսնակ Մարիաննա Ղահրամանյանը հրապարակեց ընտրացուցակը, որն առաջնորդում է քաղխորհրդի անդամ, Սամվել Կարապետյանի եղբորորդին՝ Նարեկ Կարապետյանը: Գործարարի անունը ցուցակում չկա: Նա Ռուսաստանի և Կիպրոսի քաղաքացիություն ունի: Դատարանում հայտարարել էր, որ դրանցից հրաժարվելու գործընթաց է սկսել։
Գոհար Մելոյանը պնդեց՝ Սամվել Կարապետյանն է իրենց վարչապետի թեկնածուն: Լրագրողի հարցին, թե այդ դեպքում ինչու նրա անունը չկա ցուցակում, Մելոյանն արձագանքեց. «Որովհետև Սամվել Կարապետյանն այս պահի դրությամբ չի համապատասխանում վարչապետի համար ներկայացրած թեզերին»:
«Ուժեղ Հայաստանը» հայտարարում է՝ ընտրություններում մեծամասնություն ստանալուց հետո սահմանադրական փոփոխության նախագիծ են բերելու, որով Սամվել Կարապետյանը կկարողանա ստանձնել վարչապետի պաշտոնը:
«Ուժեղ Հայաստանի» այսօրվա համագումարին ներկա են նաև «Ապրելու երկրի» անդամները: Քաղաքական ուժն այսօր հայտարարել էր «Ուժեղ Հայաստան» դաշինքի հետ հուշագրի ստորագրման մասին:
Մելոյանն ասաց, որ բաց են համագործակցության «ձեռքերը չկեղտոտած» քաղաքական ուժերի հետ, բացառում են համագործակցությունը ԱԺ-ում ներկայացվածների հետ:
Նարեկ Կարապետյանն էլ հավելեց, որ կան ուժեց, որոնց հետ քննարկում են ընթանում, սակայն փակագծեր չբացեց, թե ում մասին է խոսքը: