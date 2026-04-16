Թրամփը զրուցել է Լիբանանի նախագահի հետ

Այսօր կայացել է Միացյալ Նահանգների և Լիբանանի նախագահների հեռախոսազրույցը, որի ընթացքում Դոնալդ Թրամփն ու Ժոզեֆ Աունը քննարկել են Լիբանանի և Իսրայելի միջև հրադադարի հաստատման հարցը։

Axios կայքի տեղեկություններով հրադադարը Լիբանանում կարող է ուժի մեջ մտնել արդեն առաջիկա ժամերին։ Իսրայելական Haaretz պարբերականի տեղեկություններով՝ հրադադարի մասին կողմերը կարող են հայտարարել արդեն այս գիշեր։

Վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ասել է, որ Իսրայելը պատրաստ է Իրանի և Լիբանանի հետ կապված ցանկացած սցենարի։

«Դեռ շատ վաղ է ասել, թե ինչպես կավարտվի սա կամ նույնիսկ ինչպես կզարգանա։ Հաշվի առնելով մարտական գործողությունների վերսկսման հնարավորությունը՝ մենք պատրաստ ենք ցանկացած սցենարի»,- հայտարարել է Իսրայելի վարչապետը:

Պատերազմի հետևանքով Լիբանանում ավելի քան մեկ միլիոն մարդ է տեղահանվել, սա բնակչության մեկ հինգերորդն է: ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գործակալությունը սա «աննախադեպ» է որակել և կոչ է արել միջազգային հանրությանը անհապաղ օգնել Լիբանանին։

