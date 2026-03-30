Իրանից արձակված բալիստիկ հրթիռը մտել է Թուրքիայի տարածք. ՊՆ

Թուրքիա, արխիվ
Թուրքիա, արխիվ

Իրանից արձակված բալիստիկ հրթիռը մտել է Թուրքիայի օդային տարածք, նախքան այն կխոցվեր Միջերկրական ծովի արևելքում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի օդային և հրթիռային պաշտպանության համակարգերի կողմից, տեղեկացնում է Թուրքիայի ՊՆ-ն:

Սա արդեն չորրորդ նմանատիպ միջադեպն է ԱՄՆ- Իսրայել-Իրան պատերազմի մեկնարկից ի վեր։

Ավելի վաղ այս ամսվա ընթացքում ՆԱՏՕ-ի համակարգերը երեք անգամ խոցել էին այլ հրթիռներ, ինչից հետո Անկարան բողոք էր ներկայացրել և նախազգուշացրել Թեհրանին։ Իրանը նախորդ երեք դեպքերին իր առնչությունը հերքել էր և առաջարկել Անկարային ստեղծել համատեղ հետաքննություն։

Նախարարությունը հայտարարել է, որ Թուրքիայի տարածքին ուղղված ցանկացած սպառնալիքի դեմ բոլոր անհրաժեշտ միջոցները ձեռնարկվում են։

