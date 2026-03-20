Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Արդարադատության նախարարությունը հերքում է, թե հրապարակված Սահմանադրության նախագիծը իրենց մշակած վերջնական տեքստն է

Լրացված

Արդարադատության նախարարությունը հերքում է, որ ավելի վաղ լրատվամիջոցներում հրապարակված նախագիծը իրենց մշակած վերջնական տեքստն է: Միևնույն ժամանակ ո՛չ հերքում, ո՛չ հաստատում են, որ իրենց մշակված տեքստից հանվել է հղումն Անկախության հռչակագրին:

«Դա այն տեքստը չէ, որը մենք պետք է հրապարակենք: Մենք նոր տեքստ ենք հրապարակելու, ոչ թե Սահմանադրության փոփոխությունների», - «Ազատության» հետ զրույցում պնդեց արդարադատության նախարարի մամուլի քարտուղարը:

«Իշխանություն» լրատվականն այսօր պնդեց, որ «իր ձեռքի տակ է հայտնվել ՀՀ Սահմանադրության փոփոխված տարբերակը»: Այս լրատվականի հրապարակած տեքստի նախաբանից բացակայում է Հայաստանի ու ԼՂ-ի միավորման մասին ձևակերպում պարունակող Անկախության հռչակագրին հղումը:

Մարիամ Մելքումյանը չպատասխանեց հարցին՝ արդյոք Անկախության հռչակագրին հղումը նախարարության մշակած նախագծում հանվե՞լ է: Ասաց՝ օրվա ընթացքում հանդես կգան հավելյալ պարզաբանմամբ:

Ավելի ուշ նախարարությունը պաշտոնական կայքէջում հրապարակեց պարզաբանում. «Լրատվամիջոցներում շրջանառվող նոր Սահմանադրության նախագծի հետ կապված տեքստը չի հանդիսանում այն փաստաթուղթը, որը նախատեսվում է հրապարակել: Սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը շարունակում է իր գործունեությունը, և վերջնական տարբերակի ձևավորման գործընթացում կատարվում են ինչպես բովանդակային, այնպես էլ խմբագրական փոփոխություններ: Ըստ այդմ առկա են բազմաթիվ աշխատանքային, ընդհուպ սևագիր տարբերակներ, գործող Սահմանադրության տեքստի վերլուծական վարժություններ։ Կոչ ենք անում առաջնորդվել բացառապես պաշտոնական տեղեկատվությամբ և սպասել նոր Սահմանադրության նախագծի պաշտոնական հրապարակմանը»։

Անկախության հռչակագիրը Սահմանադրությունից հանել պահանջում է Ադրբեջանը՝ պնդելով, որ միայն դրանից հետո Հայաստանի հետ կստորագրի խաղաղության համաձայնագիրը:

Անձամբ Նիկոլ Փաշինյանն է հռչակագիրը կոնֆլիկտածիրն որակել, կարծիք հայտնել, որ նոր Սահմանադրության նախագծում Անկախության հռչակագիրը չպետք է հիշատակվի, բայց տեքստը մշակող Արդարադատության նախարարությունը, այնուհանդերձ, պահում է գլխավոր ինտրիգը՝ հանելո՞ւ, թե՞ պահելու են հղումը:



XS
SM
MD
LG