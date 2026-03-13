«Ռոսատոմ»-ի ղեկավարը զգուշացրել է Զապորոժիեի էլեկտրակայանի շուրջ ռազմական վտանգների աճի մասին

Ռուսաստանի պետական միջուկային ընկերության՝ «Ռոսատոմ»-ի ղեկավար Ալեքսեյ Լիխաչևը նախազգուշացրել է Ուկրաինայի Զապորոժիեի միջուկային էլեկտրակայանի շուրջ «բարձր ռազմական վտանգների» մասին՝ այդ տարածքում մարտերի ինտենսիվացման պատճառով։
«Վերջին ամիսներին աճել է հրետանային հարվածների, թռչող սարքերի հարձակումների և հաուբիցային կրակի թիվը», - ասել է Լիխաչևը Մոսկվայում ԱԷՄԳ գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսսիի հետ հանդիպումից հետո։
Գրոսսին իր հերթին խոսել է Զապորոժիեի միջուկային էլեկտրակայանի շուրջ «լռության ժամանակաշրջանի» մասին և հավելել, որ կայանում անհրաժեշտ են չափազանց կարևոր վերանորոգումներ։
ԱԷՄԳ ղեկավարը նշել է, որ այսօր իր տեսած զեկույցում նշվում է, որ այդ տարածքում ռազմական գործողություններ են, որոնք վտանգ են ստեղծում միջուկային կայանի անվտանգության համար։