Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իրանը չի մասնակցի 2026 թ. ձմեռային Պարալիմպիական խաղերին

Միջազգային պարալիմպիական կոմիտեն այսօր հայտարարեց, որ Իրանը չի մասնակցի Միլանո-Կորտինա 2026 թ. ձմեռային Պարալիմպիական խաղերին։

«Իրանի ազգային պարալիմպիական կոմիտեն մեզ տեղեկացրել է, որ հնարավոր չէ ապահովել անվտանգ ճանապարհ դեպի Միլանո-Կորտինա 2026, ինչի հետևանքով նրանք չեն կարող հասնել խաղերին»,- հայտարարել է Միջազգային պարալիմպիական կոմիտեն նախագահ Էնդրյու Փարսոնսը։

Բացման արարողությունը տեղի է ունենում այսօր Վերոնայում, սակայն քաղաքական մի քանի սկանդալի և Մերձավոր Արևելքում ծավալվող պատերազմի պատճառով բոլորը չէ, որ կմասնակցեն միջոցառմանը։

Ավելի վաղ ութ երկիր (Չեխիան, Էստոնիան, Ֆինլանդիան, Լատվիան, Լիտվան, Լեհաստանը, Նիդեռլանդները և Ուկրաինան) հայտարարել էր, որ բոյկոտելու է բացման արարողությունը՝ ռուս մարզիկների ազգային դրոշի ներքո մասնակցության պատճառով։ Մերձավոր Արևելքում ռազմական գործողությունների պատճառով առաջացած ճանապարհային խափանումների հետևանքով էլ մի քանի տասնյակ պատվիրակություններ ևս կարող են բաց թողնել խաղերը։

Միլանո-Կորտինա ձմեռային Պարալիմպիական խաղերը կանցկացվեն մարտի 6–ից 15-ը։

XS
SM
MD
LG