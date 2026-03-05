Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Պեսկով․ «Ռուսաստանը չի կարող դադարեցնել այս պատերազմը»

«Ռուսաստանը չի կարող դադարեցնել Մերձավոր Արևելքում ընթացող այս պատերազմը, բայց պետք է քայլեր ձեռնարկի իր շահերը, այդ թվում՝ տնտեսական շահերն ապահովելու նպատակով», - Ռուսաստանի պետական հեռուստատեսության եթերում այսօր հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։

«Մենք պետք է անենք այն, ինչ համապատասխանում է մեր շահերին։ Հարկավոր է մեր տնտեսության համար նվազագույնի հասցնել այն գլոբալ ցնցումների հետևանքները, որոնք արդեն սկիզբ են առել։ Մենք պետք է օգուտ քաղենք այնտեղ, որտեղ հնարավոր է, որքան էլ դա ցինիկ չհնչի», - հայտարարել է Պեսկովը։


XS
SM
MD
LG