Հայաստանը՝ լրագրողներ ձերբակալող պետությունների եվրոպական ցանկում

Հայաստանն առաջին անգամ ընդգրվկել է լրագրողներ ձերբակալող պետությունների ցանկում։ Այս մասին նշված է Եվրոպայի խորհրդի և դրա գործընկեր կազմակերպության՝ «Լրագրողների անվտանգության պլատֆորմի» այսօր հրապարակած տարեկան զեկույցում։
«2025 թվականի վերջին Հայաստանն առաջին անգամ Պլատֆորմի կողմից արձանագրվեց որպես լրագրող կամ այլ մեդիա դերակատար ձերբակալող պետությունների շարքում։ Դա տեղի ունեցավ փոդքասթերներ Վազգեն Սաղաթելյանի և Նարեկ Սամսոնյանի նախնական կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելուց հետո»,-նշված է «Մամուլի ազատությունը 2025 թվականին» վերնագրված փաստաթղթում։
Զեկույցի համաձայն՝ Հայաստանից բացի ազատազրկված լրագրողների կան եվրոպական ևս հինգ երկրներում՝ Ռուսաստան (58 ձերբակալված լրագրող ), Ադրբեջան (36), Բելառուս (27), Թուրքիա (24) և Վրաստան (1):