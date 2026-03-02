Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ՆԱՏՕ-ն մտադիր չէ միանալ Իրանի դեմ գործողություններին․ Ռյուտե

ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն բարձր է գնահատել ԱՄՆ-ի և Իսրայելի ռազմական գործողությունները Իրանի դեմ, սակայն բացառել է դրանց դաշինքի միանալը։

Բրյուսելում գերմանական ARD հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Ռյուտեն ասել է, որ «շատ կարևոր» է այն, ինչ ԱՄՆ-ն անում է «Իսրայելի հետ միասին»՝ Իրանի միջուկային և բալիստիկ հրթիռների զարգացման կարողությունները վերացնելու և թուլացնելու համար։

«ՆԱՏՕ-ն բացարձակապես որևէ ծրագիր չունի ներքաշվելու այս գործընթացի մեջ կամ լինելու դրա մաս», - ասել է նա՝ հավելելով, որ առանձին դաշնակիցները կարող են աջակցել ԱՄՆ ջանքերին։


XS
SM
MD
LG