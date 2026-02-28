Մատչելիության հղումներ

Թրամփ.Խամենեին սպանված է

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հաստատել է Իսրայելի վարչապետի պնդումը, թե Իրանին հասված հարվածներից սպանվել է Իսլամական հանրապետության գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեին ։

«Սա արդարադատություն է ոչ միայն Իրանի ժողովրդի, այլև բոլոր ամերիկացիների և աշխարհի տարբեր երկրներից եկած այն մարդկանց համար, ովքեր սպանվել կամ խեղվել են Խամենեիի և նրա արյունարբու ավազակախմբի կողմից»,-գրել է Սպիտակ տան ղեկավարը սոցիալական ցանցում, հավելելով՝ «Սա իրանական ժողովրդի համար ամենամեծ հնարավորությունն է՝ իրենց երկիրը վերադարձնելու»։

Թրամփը հորդորել է երկի զինված ուժերին «համախմբվել Իրանի հերոսական ժողովրդի շուրջ», միաժամանակ նշել, որ «ծանր հրետակոծությունները» կշարունակվեն շաբաթվա ընթացքում, կամ այնքան «որքան անհրաժեշտ կլինի»։

Պաշտոնական Թեհրանը առաջնորդի մահվան լուրը դեռ չի հաստատել։

