Ավելի շատ նշաններ են հայտնվում, որ «բռնապետը» «ողջ չէ». Նեթանյահու

Իսրայելի վարչապետը ուղերձով դիմել է իրանցիներին՝ ասելով, որ հարվածները կօգնեն նրանց «ազատվել բռնապետությունից»։
Խոսելով Իրանի գերագույն առաջնորդ այաթոլլահ Ալի Խամենեիի՝ Թեհրանի կեցավայրի վրա հարձակումների մասին՝ Նեթանյահուն ասել է, որ ավելի ու ավելի շատ նշաններ են հայտնվում, որ «բռնապետը» «ողջ չէ»։
Բենյամին Նեթանյահուն այնուհետև իրանցիներին կոչ է արել դուրս գալ փողոց։ «Զանգվածաբար դուրս եկեք փողոց․․․ գործն ավարտին հասցրեք»,- ասել է նա՝ հավելելով, որ սա բացառիկ հնարավորություն է տապալելու իրանական ռեժիմը։ «Ժամանակն է, որ միավորվեք․․․ այս պատմական առաքելության համար»։