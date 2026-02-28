Մատչելիության հղումներ

Էրդողանը կոչ է անում իսլամական աշխարհին անհապաղ գործել՝ Մերձավոր Արևելքում սրացումը կանխելու համար

Թուրքիայի նախագահը կոչ է արել իսլամական աշխարհին անհապաղ գործել՝ Մերձավոր Արևելքում հետագա սրացումը կանխելու համար, հայտնում է Anadolu լրատվական գործակալությունը։

Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը խոստացել է արագացնել հրադադարի հաստատման և բանակցությունների սեղանի շուրջ վերադառնալու դիվանագիտական ջանքերը՝ հավելելով, որ «խորապես» մտահոգված է Իրանի վրա ԱՄՆ-Իսրայելի հարձակումներով, որոնք, նրա խոսքով, «սկսվել են Նեթանյահուի սադրանքներից»։

«Մենք նաև անընդունելի ենք համարում Իրանի հրթիռային և անօդաչուների հարձակումները Պարսից ծոցի մեր եղբայրական երկրների դեմ՝ անկախ պատճառից», - հավելել է նա։


