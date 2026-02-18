Մեդվեդևը Մոսկվայում հանդիպել է Կուբայի արտգործնախարարի հետ

Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը բանակցություններ է անցկացրել Մոսկվա այցելած Կուբայի արտաքին գործերի նախարար Բրունո Ռոդրիգեսի հետ։
Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն առանձին հանդիպման ընթացքում կուբացի գործընկերոջը տեղեկացրել է, որ Մոսկվան կոչ է արել Միացյալ Նահանգներին չկիրառել լիարժեք ծովային շրջափակում կոմունիստական կառավարման ներքո գտնվող կղզու նկատմամբ։
Ակնկալվում է, որ կուբացի նախարարն այսօր ավելի ուշ կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։