Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Axios. «Ռուբիոն գաղտնի բանակցում է Ֆիդել Կաստրոյի թոռան հետ»

Ամերիկյան Axios պարբերականի տեղեկություններով՝ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն գաղտնի բանակցություններ է վարում Կուբայի սոցիալիստական հեղափոխության առաջնորդ, այդ երկիրը 1959-ից 2008 թվականները ղեկավարած Ֆիդել Կաստրոյի թոռան՝ Ռաուլ Գիլյերմո Ռոդիրիգես Կաստրոյի հետ։

«Դա ոչ այնքան բանակցություններ են, որքան քննարկումներ՝ նվիրված Կուբայի ապագային», - Axios-ի հետ զրույցում նշել է Սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը։

Պաշտոնական աղբյուրները Կուբային վերաբերող բանակցությունների մասին տեղեկությունները դեռ չեն հաստատում։



XS
SM
MD
LG