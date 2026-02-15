Մատչելիության հղումներ

Թրամփն ու Նեթանյահուն համաձայնել են, որ ԱՄՆ-ը ճնշում գործադրի Իրանի վրա՝ Չինաստան նավթի վաճառքը կրճատելու համար․ Axios

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն Սպիտակ տանը կայացած հանդիպման ժամանակ համաձայնության են եկել, որ ԱՄՆ-ն կաշխատի կրճատել Իրանի նավթի արտահանումը Չինաստան, հաղորդում է Axios-ը՝ հղում անելով երկու ամերիկացի պաշտոնյաների։

«Մենք համաձայնության ենք եկել, որ ամբողջ ուժով կճնշենք Իրանին, օրինակ՝ Չինաստանին իրանական նավթի վաճառքի հարցում», - մեջբերել է Axios-ը՝ հղում անելով ԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյայի։

Reuters-ի փոխանցմամբ՝ Չինաստանի ԱԳՆ-ից մեկնաբանություն ստանալ չի հաջողվել։

Չինաստանը կազմում է Իրանի նավթի արտահանման ավելի քան 80 տոկոսը։

ԱՄՆ և Իրանի դիվանագետները նախորդ շաբաթ Օմանի միջնորդությամբ անցկացրել են բանակցություններ։ Դրան զուգահեռ ԱՄՆ նախագահը տարածաշրջան է ուղարկել ռազմածովային ուժերի նավախումբ:



