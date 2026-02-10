Միրզոյանն ու Հելբերգը քննարկել են ՀՀ-ԱՄՆ ռազմավարական գործընկերության հնարավոր նոր նախաձեռնությունները

Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը և ԱՄՆ պետքարտուղարի տնտեսական հարցերով տեղակալ Ջեյքոբ Հելբերգը քննարկել են ՀՀ-ԱՄՆ ռազմավարական գործընկերության հետևողական զարգացմանն ուղղված ընթացիկ և հնարավոր նոր նախաձեռնությունները։
Միրզոյանն ու Հելբերգը պատրաստակամություն են հայտնել շարունակել ակտիվ աշխատանքները բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում ՀՀ-ԱՄՆ համագործակցության և ընդհանուր առմամբ տնտեսական համագործակցության ընդլայնման ճանապարհին ներդրումների խթանման ուղղությամբ:
Նրանք անդրադարձել նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ ուղղություններով, մասնավորապես էներգետիկ, կարևորագույն հանածոների և հազվագյուտ հանքանյութերի արդյունահանման և մատակարարման շղթաների ապահովման, ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղությամբ հեռանկարներին:
Հանդիպմանը մասնակցել է «Էնթերփրայզ Արմենիա»-ի գլխավոր գործադիր տնօրեն Գոհար Աբաջյանը:
Ջեյքոբ Հելբերգը Հայաստան է ժամանել նախօրեին ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի պատվիրակության կազմում: Նա և Միրզոյանը մասնակցել են վարչապետ Փաշինյանի և փոխնախագահ Վենսի ընդլայնված կազմով հանդիպմանը: