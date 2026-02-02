Մատչելիության հղումներ

Ալիևը մեկնել է Աբու Դաբի, Փաշինյանը և նա փետրվարի 4-ին կստանան «Զայեդ» մրցանակը

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն աշխատանքային այցով ժամանել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, հաղորդում է ադրբեջանական Trend-ը։ Ալիևին դիմավորել է ԱՄԷ-ի նախագահ շեյխ Մոհամմեդ բին Զայեդ Ալ Նահյանը։

Փետրվարի 4-ին Աբու Դաբիում նախատեսված է «Զայեդի» մրցանակաբաշխությունը։ Հայաստանի վարչապետի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը հաստատել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցելու է այդ արարողությանը:

Հայտնի չէ՝ արդյոք Փաշինյան-Ալիև հանդիպում կլինի ԱՄԷ-ում:

Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները «Զայեդ» մրցանակի կարժանանան խաղաղության համաձայնագրի համար:

