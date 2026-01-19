Մատչելիության հղումներ

Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները խաղաղության համաձայնագրի համար «Զայեդ» մրցանակի կարժանանան

Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահը՝ Աբու Դաբիում բանակցություններ են վարում, հուլիսի 10,2025թ.
Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահը՝ Աբու Դաբիում բանակցություններ են վարում, հուլիսի 10,2025թ.

Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիրն ընտրվել է որպես 2026 թվականի մարդկային եղբայրության «Զայեդ» մրցանակի» դափնեկիր, այս մասին ասված է «Զայեդ» հիմնադրամի պաշտոնական էջում:

Մարդկային եղբայրության «Զայեդ» մրցանակը ամենամյա, անկախ և միջազգային մրցանակ է, որը շնորհվում է աշխարհի տարբեր երկրներում գործող անհատներին կամ կազմակերպություններին, որոնք օրինակ են ծառայում, համագործակցում են, կամուրջներ հարթում՝ ստեղծելով իրական մարդկային կապեր՝ հաճախ անձնական զոհողությունների գնով։ Մրցանակի դափնեկիրները ստանում են 1 միլիոն ԱՄՆ դոլար: Նախորդ տարիներին մրցանակին արժանացել են օրինակ՝ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը,Հռոմի Ֆրանցիսկոս պապը, ով 2025-ի ապրիլին մահացավ:

Մրցանակը անվանակոչվել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հիմնադիր, հանգուցյալ շեյխ Զայեդ բին Սուլթան Ալ Նահյանի պատվին։

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի խոսնակն այսօր ֆեյսբուքում գրել է. «Մրցանակը շնորհվել է ի նշանավորումն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման գործընթացի՝ որպես երկխոսության, վստահության ամրապնդման և տարածաշրջանում կայուն ու տևական խաղաղության ձևավորման ուղղությամբ իրականացվող շարունակական ջանքերի։ Նույն մրցանակին արժանացել է նաև Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը, ինչը ևս մեկ անգամ ընդգծում է, որ խաղաղության ճանապարհը պահանջում է համատեղ աշխատանք»:

Նախորդ տարվա հուլիսին Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահը Աբու Դաբիում մոտ հինգ ժամ բանակցություններ են անցկացրել, քննարկել «Հայաստան-Ադրբեջան միջպետական հարաբերությունների կարգավորման օրակարգի տարբեր ասպեկտներ»:

