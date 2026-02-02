Ռուսաստանըը կրկին հարվածել է Դնեպրոպետրովսկին․ կան տուժածներ

Ուկրաինայի Չերկասիի մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Իգոր Տաբուրեցը հայտնել է, որ փետրվարի 2-ի գիշերը Ռուսաստանը անօդաչու թռչող սարքերով մասշտաբային հարձակում է իրականացրել։ Նախնական տվյալներով՝ վիրավորվել է չորս մարդ։
Դնեպրոպետրովսկի մարզի ղեկավար Ալեքսանդր Գանժան հայտնել է, որ Ռուսաստանը կրկին հարվածել է Տեռնովկա քաղաքին։ Փետրվարի 1-ին այնտեղ ծառայողական ավտոբուսի հարվածի հետևանքով զոհվել էին12 հանքափորներ։
Գիշերային հարձակման ժամանակ Տեռնովկայում հրդեհվել են վարչական շենքը և դրան կից կառույցը։
Սինելնիկովսկի շրջանում վնասվել են երկու մասնավոր տուն և օժանդակ շինություն, իսկ Նիկոպոլի շրջանում՝ մի ձեռնարկություն և էլեկտրահաղորդման գիծ։
Ռուսական ուժերը գնդակոծել են նաև Խերսոնի Դնեպրովսկի շրջանի բնակելի թաղամասերը։