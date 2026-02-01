Ռուսաստանը հարվածել է Զապորոժիեի ծննդատանը, Դնեպրոպետրովսկում 17 զոհ կա

Ուկրաինայի ուղղությամբ ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի հարվածների հետևանքով ավելի քան մեկ տասնյակ մարդ է զոհվել Դնեպրոպետրովսկի մարզում, և վնասվել է Զապորոժիե քաղաքի ծննդատունը:
Փետրվարի 1-ին ուկրաինացի պաշտոնյաները հայտնել են, որ Պավլոգրադի մարզում ավտոբուսի մոտ ռուսական անօդաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով զոհվել է 15 մարդ, ևս երկուսը զոհվել են այն բանից հետո, երբ նույն օրը ավելի վաղ շրջանի մայրաքաղաք Դնեպրում անօդաչու թռչող սարքը հարվածել է մասնավոր տանը:
DTEK-ը՝ Ուկրաինայի ամենամեծ մասնավոր կոմունալ ընկերությունը, որին պատկանում էր ավտոբուսը, ավելացրել է, որ Պավլոգրադի մարզում մահացածները հանքափորներ էին, որոնք վերադառնում էին հերթափոխից:
Բացի այդ, հարևան Զապորոժիե քաղաքում շարունակվել են օդային հարձակումները, որոնք սկսվել են կեսգիշերից անմիջապես հետո: Մարզի նահանգապետ Իվան Ֆյոդորովը հայտարարել է, որ առնվազն վեց մարդ վիրավորվել է ծննդատան վրա հարձակման հետևանքով: