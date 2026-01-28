4 հայ գերիների արձակումը հույս է տալիս հաջորդիվ մնացած 19 պահվող անձանց արձակման, որոնք դեռ Ադրբեջանում են. Միրզոյան

4 հայ գերիների արձակումը, որոնք Ադրբեջանում էին, մեզ հույս է տալիս հաջորդիվ մնացած 19 պահվող անձանց արձակման, որոնք դեռ Ադրբեջանում են,- ԵԽԽՎ նստաշրջանում իր ելույթում ընդգծեց ՀՀ ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը:
Ելույթի ընթացքում նախարարն անդրադարձավ նաև Հայաստան-Ադրբեջան, ինչպես նաև Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին, շեշտեց.
«Մենք խորապես գնահատում ենք Եվրոպայի խորհրդի հետևողական ուշադրությունը մեր տարածաշրջանի նկատմամբ և գնահատում ենք գլխավոր քարտուղարի, ԵԽԽՎ նախագահի և այս Վեհաժողովի անսասան նվիրվածությունը՝ աջակցելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը»,- հայտարարեց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, շարունակելով,- «Միևնույն ժամանակ Հայաստանը շարունակում է վճռականորեն հանձնառու մնալ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների լիակատար կարգավորմանը: Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում շարունակական առաջընթացը, ներառյալ՝ սահմանի լիակատար բացումը, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը, Գյումրի-Կարս երկաթուղու վերականգնումը կարևոր ներդրում կլինի տարածաշրջանային կայունության և բարգավաճման ամրապնդման գործում»: